Babacan'dan Kanal İstanbul eleştirisi: Orada rant var!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Ağrı İl Kongresinde konuştu. Kanal İstanbul'u eleştiren Babacan "Devlet projesi diye bir kavram uydurdular. Kanal İstanbul diye bir projeyi kafayı taktınız. Çünkü orada rant var" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:



"Devlet ile bir partiyi aynı hamura koyuyorlar. Bu devlet tek bir partinin devleti olamaz, olmayacak. İzin vermeyeceğiz. Bu devlet hepimizin, bu milletin. Kimse milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş kişilerin eleştirilerine karşı yeni şeyler icat etmesin. Böyle bir şey yok. Eleştireceğiz, sonuna kadar eleştireceğiz. Oturup bunu tartışacaksınız. Tarafsız ve bağımsız kuruluşlarla bu projenin etki analizlerini iyi yapacaksınız."



Kanal İstanbul için devlet projesi diye bir kavram uydurdular. Neymiş; “devlet projesi” imiş. Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Ülkenin bu yokluğunda Kanal İstanbul diye bir projeye milyarlarca dolar para harcamaya hazırlanıyorsunuz. Tarım alanlarının suya ihtiyaç duyduğu, şehirlerimizin depreme karşı hazırlanması gereken bir dönemde Kanal İstanbul diye bir projeyi kafayı taktınız. Çünkü orada rant var. O projenin yapılacağı ilin belediye başkanı o projeyi eleştiremezmiş! Tabii ki eleştireceğiz.

