Babacan'dan iktidara: Bakkalın yanında 2 ay çıraklık yapmalılar

Edirne’de partisinin il başkanlığı genel kurulunda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye'de insan hakları ayaklar altında eziliyor. İfade özgürlüğü sınırlı. Fikrini söyleyenler işsiz kalıyor ya da tutuklanıyor. İnsanların dilini kesemezsiniz, düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Düşünce polisliği yapamazsınız. İnternet özgürlüğü konusunda Türkiye artık özgür olmayan ülkeler grubuna düşmüş durumda. Zimbabve, Bangladeş gibi ülkelerin gerisindeyiz” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi kapsamında bugün Edirne’yi ziyaret etti.

Babacan, Edirne’de ilk olarak, esnaf ziyaretinde bulunarak sorunlarını dinledi. Sabriye Özdemir adlı esnaf işlerin iyi gitmediğini ve gün boyu 20 TL siftah yapabildiğini belirterek, “Ben bu kazançla geçimimizi sürdürmemiz mümkün değil. Kiramızı dahi karşılayamayız. Ekonominin durumu içler acısı” dedi.



Hükümete eleştirilerde bulunan Babacan, ekonominin kötü durumda olduğunu ve esnafın halinden anlamadıklarını belirterek, “Bakkalın yanında 2 ay çıraklık yapsalar, ekonomiyi ve ülkeyi dahi iyi şekilde yönetirler” diye konuştu.

Babacan ziyaret çerçevesinde daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Lalezar Tesisleri'nde düzenlenen kongre alanına geçildi.



Babacan kongerede yaptığı konuşmada, Türkiye’de yoksulluğun rekor seviyelere ulaştığını belirterek, “Zenginle fakir arasındaki uçurum sürekli artıyor. Son 4-5 yıldır zenginle fakir arasındaki gösterge sürekli bozuluyor. Zengin daha zengin oldu, fakirin daha da fakirleştiği bir döneme girdik. Hayat pahalılığı can yakıyor, can alıyor. Asgari ücret adeta sefalet ücretine dönüşmüş durumda. Açıklanan enflasyonla halkın çarşıda ve pazarda açıkladığı, hissettiği enflasyon arasında çok büyük fark var. Sabit gelirli vatandaşlarımızın hepsinin satın alma gücü hızla düşüyor” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı askıda ekmek kampanyası hakkında eleştirilerde bulunan Ali Babacan, “Ortaklarından bir tanesi askıda ekmek kampanyası yapıyor. Ama biliyorsunuz bizim geleneklerimizde sağ elin verdiğini sol el görmez. Parti amblemi ile parti genel başkanı fotoğrafıyla askıya ekmek konmaz. Bunlar kendi geleneklerine ve kendi göreneklere ters düşüyor. Küçük ortak askıya ekmek asıyor ve 'ekmek parasına muhtaç olan vatandaşlarımız için bunu yapıyoruz' diyor. Diğer ortak ise iki gün önce bir vatandaşımız 'eve ekmek götüremiyoruz' dediğinde 'abartma' diyor. Biz, hangisini baz alacağız? Eğer siz bir ülkede özgürlükleri, insan haklarını, adaleti, demokrasiyi askıya alırsanız ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Biz, inşallah onların tek tek askıya aldıkları ne var ne yoksa hepsini askıdan indireceğiz. Adaleti askıya aldılar biz adaleti tekrar bu ülkede temsil edeceğiz ve askıdan indireceğiz” dedi.



Babacan sözlerine şöyle devam etti: “Hükümet hazineyi tüketti ve kasa şu anda boş durumda. Doğmamış çocuklarımız bile şu anda borçlanmış durumda. Soruyorum; vicdanınız sızlamıyor mu? Bu milletin kaynaklarını har vurup harman savururken hiç mi düşünmediniz? İsraf çok. Bu yönetim anlayışıyla, Türkiye'nin sorularını çözmek artık mümkün değildir.”



Çiftçinin ve esnafın durumları hakkında da konuşan Ali Babacan, “İzlenen yanlış tarım politikaları ile çiftçilerimiz zor günler geçiriyor. Mazot, gübre ve ilaç gibi girdi maliyetleri döviz kuruna bağlı olduğu için çiftçinin borcu her geçen gün artıyor. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke konumundaydı. Eğer Türkiye tarım konusunda kendi kendine yetmiyorsa bunun sebebi kötü yönetimden başka bir şey değildir. Çiftçimiz gibi esnafımızın da durumu aynıdır. Esnafımız, 3 TL ve 20 TL’ye kepenk kapattığını bizimle paylaşıyor. Sadece Edirne’de değil; Türkiye’nin birçok şehrinde tablo aynı. Esnafımızın durumu çok kötü” dedi.



İnsan hakları konusunda eleştirilerini sürdüren Babacan, şunları söyledi: “Türkiye'de insan hakları ayaklar altında eziliyor. İfade özgürlüğü sınırlı. Fikrini söyleyenler işsiz kalıyor ya da tutuklanıyor. İnsanlar sadece konuştuğu için yazdığı için toplanıyor. Düşünceyi siz suç sayamazsınız. Düşünceden suç olmaz. Eğer bu ülkede tek bir tane düşünce olsun istiyorsanız bu olmaz. Bu mümkün değil. İnsanların dilini kesemezsiniz, düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Düşünce polisliği yapamazsınız herkesin aynı şeyi söylediği bir ülkede böyle bir düzene savunamazsınız her şeyin aynı şeyi söyledi ülkeden yönetimine artık demokrasi denemez. Uluslararası değerlendirme raporlarına bakıldığında, internet özgürlüğü konusunda Türkiye artık özgür olmayan ülkeler grubuna düşmüş durumda. Zimbabve, Bangladeş gibi ülkelerin gerisindeyiz.”



Gençlerin internete erişimi hakkında konuşan Babacan, “Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onların bilgiye daha hızlı oluşması adına gençlerimize interneti ücretsiz vereceğiz. Vatandaşlarımıza da, en düşük maliyetle internet kullanmalarını sağlayacağız. Artık Türkiye'nin DEVA’sı var Edirne'nin DEVA’sı var” dedi.



Genel kurulda, konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Genel kurulda, seçimlere Ufuk Kerem Arda önderliğindeki tek listeyle gidildi. Seçimlerde, Ufuk Kerem Arda yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.

DEVA Partisi Edirne Kurucu İl Başkanı Ufuk Kerem Arda, geçmiş dönemlerde AK Parti’de Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı. Arda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından Edirne Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirilmişti.