Babacan'dan flaş öneri! "Bahçeli çıktığında için +18 uyarısı olsun"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekranlara çıkartıldığında uyarı yapılmasını istedi.
GÜNDEM 26.11.2020, 05:52
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle tepki gösterdi.
“Küçük ortağın yayınlarına lütfen şu 18 yaş sınırını bir koyun" şeklinde öneride bulunan Babacan, Bahçeli'ye sert dille tepki gösterdi.
“Küçük ortağın yayınlarına lütfen şu 18 yaş sınırını bir koyun" şeklinde öneride bulunan Babacan, Bahçeli'ye sert dille tepki gösterdi.
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