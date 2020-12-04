Babacan'dan Erdoğan'a tepki!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Iğdır'da partisinin kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişinin kucaklayıcı olması gerektiğini belirten Babacan, Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:

"Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım.

Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor."



Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım. Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor. pic.twitter.com/YPodMNBZVa

— Ali Babacan (@alibabacan) December 3, 2020



Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım. Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor. pic.twitter.com/YPodMNBZVa — Ali Babacan (@alibabacan) December 3, 2020

