Babacan'dan Erdoğan'a tepki! "Devletin en tepesindeki kişinin..."
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert dille tepki gösterdi.
GÜNDEM 04.12.2020, 03:12
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Iğdır'da partisinin kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişinin kucaklayıcı olması gerektiğini belirten Babacan, Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:
"Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım.
Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor."
Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım. Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor. pic.twitter.com/YPodMNBZVa
— Ali Babacan (@alibabacan) December 3, 2020
Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım. Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor. pic.twitter.com/YPodMNBZVa — Ali Babacan (@alibabacan) December 3, 2020
Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişinin kucaklayıcı olması gerektiğini belirten Babacan, Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:
"Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım.
Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor."
Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım. Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor. pic.twitter.com/YPodMNBZVa
— Ali Babacan (@alibabacan) December 3, 2020
Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım. Ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor. pic.twitter.com/YPodMNBZVa — Ali Babacan (@alibabacan) December 3, 2020
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