Babacan'dan Erdoğan'a canlı yayında sert sözler!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu sabah haberleri programına katıldı.

Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye'de ümitsizliğin giderek arttığını belirten Babacan, "Türkiye'de şu an ben mutluyum diyen yok. Tek mutlu kesim, yüksek faizden yararlanmak için girip yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı" dedi.

Babacan'ın canlı yayındaki açıklamaları şu şekilde:

"Aşının adil ve şeffaf dağıtımının sağlanması gerekiyor. Şunun tanıdığı bunun tanıdığı aşıya ayrıcalıkla ulaşmamalı. Aşı olanlar ve olmayanlar olarak ayrılmak ülkemize büyük zarar verir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli sorunlarından biri Cumhurbaşkanı’nın partili ve taraflı olması.

Esnafımız ve çiftçimiz borçlarını ödemek için zararına satış yapıyor. Türkiye'nin her yerinde, aynı durum var. Yanlış ortakları çoğaltan mevcut hükümet yoksulluk ve işsizlik sorununu kesinlikle çözemeyecek.

41 ilde kongre yaptık, esnafla, sivil toplumla, yerel basınla buluştuk. Sayın Erdoğan’ın ve iktidar partilerinin toplumsal desteği aşağıya doğru düşüyor. Artık bundan sonra bunun yukarı dönme şansı yok. Bu ülkede 'yoksulluk intiharı' diye bir kavram oluştu.

Pırıl pırıl gençlerimiz yarınlardan ümitsiz. Türkiye‘de 'ev genci' diye bir toplum kesimi oluştu. Okulda da işte de değiller. İşsizlik, tarihin en yüksek seviyesinde. Türkiye’de şu an ben mutluyum diyen yok. Tek mutlu kesim, yüksek faizden yararlanmak için girip yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı.

Bu ülkenin hak ettiği demokrasi seviyesine ulaşması çok kolay. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ancak gençlerin ve kadınların dahil olması ile mümkün."