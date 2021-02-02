Babacan'dan Erdoğan'a anayasa çıkışı: Türkiye’yi yöneten zihniyet...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası "Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir" sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu 'Çalar Saat' programına telefonla bağlanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye’yi yöneten zihniyet güçler ayrımına, yargı bağımsızlığına inanmıyor" şeklinde sert ifadeler kullandı.

Güçler ayrımı ilkesinin önemine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında eleştirilerde bulunan Babacan, şu şekilde konuştu:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ilk adımı atmamızın hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanı’ndan Anayasayla ilgili bir açıklamanın gelmesi gerçekten düşündürücü. Ya bizim girişimimizden sonra aklına geldi ya da ön almak istedi. Biz her türlü çalışmaya, her türlü çağrıya açık fikirlilikle bakarız. Kategorik olarak önyargı oluşturmayız. Henüz detaylarını ve ne amaçladıklarını bilmiyoruz. Türkiye’yi yöneten zihniyet güçler ayrımına, yargı bağımsızlığına inanmıyor. Bu iki faktör olmadan Anayasanın neresine ne değişiklik getirirseniz getirin, ülkenin sorunlarına çözüm getiremezsiniz. Ülkenin sadece yönetim sistemi sorunu yok, aynı zamanda yönetenlerin zihniyetiyle ilgili ciddi bir sorunu var."

