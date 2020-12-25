Babacan'dan Berat Albayrak'a dikkat çeken sözler!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Murat Yetkin'in Olay TV'deki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden berat Albayrak hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Canlı yayındaki programda Türkiye'deki ekonomik krize değinen Babacan, "Cumhurbaşkanı'nın sözünü dinleyip dolar alan ya da satan herkes bugüne kadar zarar etti" dedi.

Konuşmasının devamında Berat Albayrak'ın ekonomiyi kötü yönettiğini belirten Babacan, istifasına dair ise "Kendisinden haber alınamıyor" diyerek eleştirilerde bulundu.

