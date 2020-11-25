Babacan'dan Bakan Koca'ya vaka tepkisi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, paylaştı. Koca, uzun bir aradan sonra 'vaka' sayılarını da açıkladı. Türkiye'de 25 Kasım gününe ait verilerde 28.351 vaka açıklandı.

Vaka sayılarının açıklanmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Bakan Koca'ya tepki geldi.

Babacan, "Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz" ifadelerini kullandı.



Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?

— Ali Babacan (@alibabacan) November 25, 2020



Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz? pushfn('ads'); — Ali Babacan (@alibabacan) November 25, 2020

