Babacan'dan Bakan Koca'ya vaka tepkisi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uzun bir aranın ardından vaka sayılarını açıklamasına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi.
GÜNDEM 25.11.2020, 22:30
1
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, paylaştı. Koca, uzun bir aradan sonra 'vaka' sayılarını da açıkladı. Türkiye'de 25 Kasım gününe ait verilerde 28.351 vaka açıklandı.
Vaka sayılarının açıklanmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Bakan Koca'ya tepki geldi.
Babacan, "Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz" ifadelerini kullandı.
Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?
— Ali Babacan (@alibabacan) November 25, 2020
Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz? pushfn('ads'); — Ali Babacan (@alibabacan) November 25, 2020
Vaka sayılarının açıklanmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Bakan Koca'ya tepki geldi.
Babacan, "Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz" ifadelerini kullandı.
Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?
— Ali Babacan (@alibabacan) November 25, 2020
Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz? pushfn('ads'); — Ali Babacan (@alibabacan) November 25, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. M. United
|8
|13
|10. Crystal Palace
|9
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Sayfalar Tümü