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Babacan'dan Bahçeli'ye sert tepki: Yakışıksız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
GÜNDEM 19.01.2021, 07:54
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme dair sosyal medyadan yaptığı açıklamalarının bir bölümünde Karar gazetesi yazarlarına karşı kullandığı ifadelere tepki gösterdi.
Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlardan Taha Akyol, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a karşı kullandığı ifadeleri yakışıksız bulanan Babacan, Twiter hesabından şu tepkiyi gösterdi:
"Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır.
Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız."
Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır.Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız.
— Ali Babacan (@alibabacan) January 18, 2021
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ
Bahçeli Karar gazetesi yazarları için "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir" ifadelerini kullanmıştı.
Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır.Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız. pushfn('ads'); — Ali Babacan (@alibabacan) January 18, 2021
Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlardan Taha Akyol, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a karşı kullandığı ifadeleri yakışıksız bulanan Babacan, Twiter hesabından şu tepkiyi gösterdi:
"Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır.
Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız."
Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır.Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız.
— Ali Babacan (@alibabacan) January 18, 2021
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ
Bahçeli Karar gazetesi yazarları için "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir" ifadelerini kullanmıştı.
Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır.Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız. pushfn('ads'); — Ali Babacan (@alibabacan) January 18, 2021
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