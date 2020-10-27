Babacan'dan AKP'ye sert sözler!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV'de Türkiye gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında ekonomideki sonra durumu değerlendiren Babacan, “Ekonomide öyle hatalar yapılıyor ki” diyerek “Bırakın uzun yıllar iş hayatında olmayı, ortaokul ve lise yıllarında bir bakkalın yanında iki aylık çıraklık yapanlar bu hataları yapmaz" dedi.

AKP hükümetinin ekonomi uygulamalarını insafsızlık olarak yorumlayan Babacan, “Daha üniversite birinci sınıfta, mezuniyetine daha üç yıl var çocuğun, ‘bizim halimiz ne olacak' diyor. ‘Ömür boyu ailemden aldığım harçlıkla mı geçineceğim? Nasıl ev, yuva kuracağım?' diyor. Liseli gençler yanımıza gelip, ‘Başımıza iş gelir diye sosyal medya kullanmaya korkuyoruz' diyorlar. Bu memleketi bu duruma düşürmek büyük insafsızlık” ifadelerini kullandı.

Büyük projelerin hepsinin “istisna maddesiyle” yürüdüğünü belirten Babacan, “Normalde açık ihale yapılması lazım. Önceden belirlenmiş üç şirkete ‘teklifi yaz gönder' deniliyor. Zaten arka odalarda düzenlenmiş durumda. Kamuda ihale, yarışma kalmadı. Yeni Ekonomik Program'ın yapısal reformlar kısmında başka hiçbir dert yokmuş gibi, ‘Devlet Malzeme Ofisi (DMO) uluslararası çapta devletin merkezi satın alma birimi haline getirilecektir' yazmışlar. Çünkü DMO'nun kanununda diyor ki, ‘yaptığı bütün alımlar ihale yasasından istisnadır’. DMO satın alırken hiçbir şeye tabi değil. Kamu ihale yasasından tamamen istisna. İstedikleri malı, istedikleri fiyattan, istedikleri yerden alacaklar. Bütün devlete dağıtımı oradan yapacaklar. Bunu ikinci önemli reform maddesi olarak yazıyorlar. Bu kadar olmaz. Beyinlerinden geçen işlerin yüzde kaçı memleket meselesi, yüzde kaçı şahsi mesele?” şeklinde açıklamalarda bulundu.

