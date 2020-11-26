Babacan'dan AKP'ye Covid-19 tepkisi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs vakalarında yaşanan artıştan ötürü AKP hükümetini sert sözlerle eleştirdi.

Hükümetin koronavirüs vakalarındaki gerçek rakamları kamuoyuna şeffaf davranmadığını belirten Babacan, Twitter hesabın şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.

Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı.

Şimdi soruyoruz:

Aylardır bunu niçin açıklamadınız?

Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?

Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?"

Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?



Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz? pushfn('ads'); — Ali Babacan (@alibabacan) November 25, 2020

