Babacan'dan AK Parti'ye tepki: Küçük ortak vesayetine teslim oldular

DEVA Partisi Adıyaman kongresinde konuşan Genel Başkan Ali Babacan, AK Parti iktidarına MHP lideri Bahçeli üzerinden tepki gösterdi. Babacan, "Yüzde 10'luk genel başkan şu anda artık devleti de büyük ortağı da yönetir hale geldi." dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliğinden istifasını hatırlatan Babacan, bu istifanın MHP lideri Bahçeli'nin sözlerinin ardından gerçekleştirildiğini savunarak, Bahçeli'nin iktidar üzerinden vesayet oluşturduğunu savundu.Ali Babacan, "Yüzde 10'luk genel başkan şu anda artık devleti de büyük ortağı da yönetir hale geldi. Kendi yapıları içindeki düzenlemelere kadar ne olacağına artık küçük ortak karar veriyor. Bu millet size bunun için mi oy verdi? Gidin partinizin anahtarını küçük ortağa teslim edin diye mi oy verdi? Hem büyük ortağın hem de devletin rotasını artık küçük ortak belirler hale geldi. Bakıyoruz küçük ortağa, büyük ortak üzerinden neredeyse adeta bir vesayet oluşturmuş durumda." ifadelerini kullandı.Babacan, özetle şunları söyledi: GÜNLÜK TABLOLARDA AÇIKLADIKLARI HASTA SAYISI DA DOĞRU DEĞİLDün akşam hükümetin ilgili bakanı aylardır hepimizden gizlenen vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatteki vaka sayısının 28 bin olduğunu söyledi. Geçtiğimiz haftalarda ben bu vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 5'te olduğunu söylemiştim. Dün açıkladıkları rakam ABD ve Hindistan'ın hemen peşinden dünyada 3. olduğumuzu gösteriyor. Dünkü ifadeleri şöyle alt alta koyup baktığınızda aslında topluma bugüne kadar neyi açıkladıklarını bile anlamaz olduk. Dün hasta tanımı yeniden yapıldı. Anlıyoruz ki bu günlük tablolarda açıkladıkları hasta sayısı da doğru değil, bunların hepsini bize doktorlarımız izah etti. Zaten gerçek tablonun bu açıklanan tablodan çok farklı olduğunu biz görüyorduk. AKRABA OLMAYINCA ADI İSTİFA YAKIN AKRABA OLUNCA AFBirkaç gün önce kendi partilerinden birisi hukukun temel ilkelerinden bahsedince hemen ne yaptılar yaylım ateşine başladılar. Hem Cumhurbaşkanı hem de küçük ortak (Devlet Bahçeli) beraber saldırdılar. Neticede bir istifa daha gördük. Tabi istifa gördük bu sefer çünkü yakın akraba olmayınca adı istifa yakın akraba olunca adı af. Devletle akrabalık bu kadar iç içe geçince ortada devlet kalmıyor. KONUŞA KENDİLERİNDEN BİLE OLSA HEMEN SUSTURUYORLARHukuk reformu diyorlardı. Bakın kendi partileri içerisinde hukukun dillendirilmesine bile tahammül edemiyorlar. Çünkü onların zihnindeki hukuk başka bir şey. Muhalifleri susturmayı öyle bir alışkanlık haline getirdiler ki konuşan kendilerinden dahi olsa hemen susturuyorlar. Hadi anladık muhalefetle yarışıyorsunuz, bu yarışın adil bir yarış olmaması için zaten uğraşıyorsunuz, devletin televizyonunu hepimizin elektrik parasının altında faturayla ödediğimiz devletin televizyonunu muhalefete kapatıyorsunuz, elinizdeki iktidar olanaklarını kullanarak sesi çıkanları bastırıyorsunuz. Ama demek ki bu da yetmiyor. Kendi partilerindeki az sayıda sağduyulu onları bile susturmaya çalışıyorsunuz.DEVLETİN ROTASINI KÜÇÜK ORTAK BELİRLER HALE GELDİPeki bunu ne zaman yaptılar? Küçük ortak kendi parti arkadaşlarına hakaret dolu açıklamaları yaptıktan sonra yaptılar bunu. Yüzde 10'luk genel başkan şu anda artık devleti de büyük ortağı da yönetir hale geldi. Kendi yapıları içindeki düzenlemelere kadar ne olacağına artık küçük ortak karar veriyor. Bu millet size bunun için mi oy verdi? Gidin partinizin anahtarını küçük ortağa teslim edin diye mi oy verdi? Hem büyük ortağın hem de devletin rotasını artık küçük ortak belirler hale geldi.BÜYÜK ORTAK ÜZERİNDEN VESAYET OLUŞTURMUŞ DURUMDABakıyoruz küçük ortağa, büyük ortak üzerinden neredeyse adeta bir vesayet oluşturmuş durumda. Büyük ortağın sorunlarının nasıl çözüleceğini de küçük ortak belirliyor. Büyük ortağın kurucularını büyük ortağın gözü önünde fırçalıyor. Hem de ağıza alınmayacak, seviyesiz ifadeler kullanıyor. Büyük ortak artık kendi mensuplarının itibarını bile savunamaz hale geldi. Bu kadar dümen suyuna girdiler. Türkiye siyaseti çok sayıda enteresan olaya şahit olmuştur ama bir siyasi partinin direksiyonuna bir başka genel başkanın geçmesine herhalde ilk defa tanık oluyoruz. Olacak iş değil, durum gerçekten vahim. Büyük ortağın çalışma arkadaşlarının kim olup olmayacağına küçük ortak karar veriyor."

