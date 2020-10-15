Babacan: Erdoğan süresini uzatmak için erken seçime gidebilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın erken seçim iddiasını bugünkü köşesine taşıdı. Buna göre Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresini uzatabilmek için erken seçime gidebileceğini düşünüyor.

Yetkin, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda Babacan’ın 13 Ekim’de İngiltere merkezli Democratic Progress Institute (Demokratik İlerleme Enstitüsü) tarafından düzenlenen internet toplantısında kullandığı ifadeleri aktardı.

Yetkin, Babacan’ın görüşlerini de ileterek erken seçim ihtimali için şunları yazdı:



Babacan’ın toplantıda maddeyi söylemediğini ancak daha sonra 116. maddenin işaret edildiğini öğrendiğini söyleyen Yetkin, şöyle devam etti:

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi başlıklı 116’ıncı maddesinin üçüncü cümlesinde şöyle demiyor:



1- Ekonomik gerekçe: Babacan’a göre hükümetin “para ve maliye politikalarında sınıra gelindi” En büyük sorun büyüyen işsizlik ve hayat pahalılığı. “Vatandaş için hayat giderek zorlaşıyor”. İhracat azalıyor, ithalat artıyor ve döviz kurundaki artışa da bağlı olarak enerji ithalatına daha çok para harcanıyor. Merkez Bankası bağımsızlığının kalkması ve para politikasındaki tutarsızlıklar güven ortamını zedeliyor ve sermaye çıkışı hızlanıyor. Babacan ekonomide “sürdürülebilirlik sınırına” da “hızla” gelindiğini söylüyor.

2- Siyasi gerekçe: Babacan’a göre, temel olarak ekonomik nedenlerle Haziran 2018 seçimlerinden bu yana AK Parti’nin “siyasi sermayesi her geçen ay eriyor. Anca koalisyon ve ittifaklarla iktidarını sürdürebiliyor. Hukuki değil ama siyasi meşruiyeti zayıflıyor.” Bunu aşmak için de Erdoğan daha fazla yıpranmadan erken seçime gidebilir ve bu yolla, bir daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağı tartışmalarını da aşmayı deneyebilir. “Anayasa’da bir madde var” dedi Babacan toplantıda; “Erken seçime gidildiğinde Cumhurbaşkanının görev süresi de tamamlanmamış sayılıyor. Toplam görev süresinin uzaması için bu yola başvurabilir.”

“Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”

Yani, Haziran 2023’te yapılması beklenen seçimler yerine, diyelim bir yıl, ya da birkaç ay önce erken seçime gidilse, Anayasa’nın bu maddesine göre Erdoğan’ın 2018’den beri cumhurbaşkanlığı süresi sayılmadan yeniden aday olabilir.

Malum, AK Parti- MHP iktidar blokunun bir süredir Anayasa Mahkemesi üzerinde kurduğu baskının bir nedeni olarak da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gösteriliyordu. Siyaset kulisindeki iddialara göre, iktidar bloku, 2014’ten sonra 2018’de de halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Erdoğan’ın yeniden aday olmasını önlemek amacıyla muhalefetin Anayasa Mahkemesine gitmesinin önünü şimdiden almak istiyordu.

Babacan böylelikle Erdoğan’ın hiç bu tartışmaya girmeden 2021 sonu, 2022 başında erken seçime gitmek suretiyle yeniden aday olabileceğini öne sürüyor.

