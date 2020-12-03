Baba oğlunu av tüfeğiyle vurdu
Baba ile oğlu arasında çıkan kavgada ateşli silah kullanıldı.
GÜNDEM 03.12.2020, 00:57
Adana'da İmam B., tartıştığı babası Murat B. tarafından av tüfeğiyle yüzünden vurularak ağır yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Murat B., gece saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunduğu öne sürülen oğlu İmam B.'nin evinin önüne geldi. Apartmanın ikinci katında oturan oğluna aşağıdan seslenip, küfür ettiği iddia edilen Murat B., İmam B.'nin pencereye çıkmasının ardından yanında getirdiği av tüfeğini ateşledi. İmam B., yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Murat B. ise otomobiline binip, kaçtı. Yakınları tarafından bir araç ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İmam B., hayati tehlikesi nedeniyle ameliyata alındı.
Olayın ardından Murat B.'nin otomobili, boş bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Murat B.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Murat B., gece saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunduğu öne sürülen oğlu İmam B.'nin evinin önüne geldi. Apartmanın ikinci katında oturan oğluna aşağıdan seslenip, küfür ettiği iddia edilen Murat B., İmam B.'nin pencereye çıkmasının ardından yanında getirdiği av tüfeğini ateşledi. İmam B., yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Murat B. ise otomobiline binip, kaçtı. Yakınları tarafından bir araç ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İmam B., hayati tehlikesi nedeniyle ameliyata alındı.
Olayın ardından Murat B.'nin otomobili, boş bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Murat B.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
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