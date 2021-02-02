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B12 vitamininin faydaları! B12 vitamini eksikliği nelere yol açar?

B12 eksikliği geri döndürülemez nörolojik sorunlara yol açabilir. B12 vitamininin faydaları nelerdir! B12 vitamini eksikliği nelere yol açar?

GÜNDEM 02.02.2021, 11:49
B12 vitamininin faydaları! B12 vitamini eksikliği nelere yol açar?
B12 diğer adıyla Kobalamin suda çözünebilen ve vücutta az da olsa depolanabilen bir vitamin çeşididir. Oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür.
Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir. Büyük ve yapısal olarak en karmaşık vitamin türüdür.
Sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasına yardımcı olur. Kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında görev alır.
Hafızayı güçlendir ve öğrenmeye yardımcı olur. Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasını sağlar.
B12 Vitaminini birçok besin kaynağından elde edebilirsiniz. B12 Vitamini et çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Bitkilerde bulunmadığı için vegan tarzı beslenen kişilerin, beslenmelerine dikkat etmesi gerekmektedir. 
B12 eksikliğinin neden olduğu bağışıklık sisteminin zayıflaması, unutkanlık gibi hafıza problemleri ve kansızlık gibi durumlar için hayvansal gıda tüketmeyen kişiler takviye ürünlerden faydalanabilmektedir.
B12 Vitamininin en çok bulunduğu besinler ise; 
EtSütYumurtaPeynir gibi hayvansal besinlerdir.
Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, yumurta, balık, süt ve süt ürünlerinde yüksek oranda B12 vitamini bulunur. Omega-3 kaynağı kuruyemişler, sebze ve meyve grupları ise B12 vitamini içermez.
B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?
B12 vitamini eksikliği, vücut tarafından yeterli B12 vitamini alınmadığında ortaya çıkar.
Özellikle sinir sistemi ve beyinde geri dönüşümsüz ve potansiyel olarak ciddi hasara yol açabilir.
Depresyon, akıl karışıklığı, hafıza problemleri ve yorgunluk gibi eksiklik semptomlarını tetikleyebilir. 
Ancak bu semptomlar tek başına B12 vitamini eksikliği tanısını koymaya yetecek kadar belirleyici değildir. 
B12 vitamini eksikliğinin diğer belirtileri arasında iştahsızlık, kabızlık, ve kilo kaybı görülür.
Bebeklerde yüz titremeleri, refleks problemleri, beslenme zorlukları, tahriş görülebilir. Tedavi edilmezse büyüme problemleri gibi olağandışı durumlar ortaya çıkabilir.
Ciddi bir kalıcı sinir ve beyin hasarı riski taşır. B12 vitamini yetersiz olan bireylerde psikoz, mani ve bunama gibi durumların gelişme riski daha yüksektir.
 B12 vitamini ayrıca anemiye, yani kansızlığa da neden olabilir.  Anemiye sahip bireylerde dil ya da ağız ağrısı, beklenmedik kilo kaybı, soluk veya sararmış cilt, ishal ile adet sorunları görülür.
Son olarak B12 vitamini eksikliği ayrıca vücudu enfeksiyonların etkilerine daha duyarlı hale getirir. 
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