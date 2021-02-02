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B1 vitamini hangi besinlerde bulunur? Eksikliği nelere yol açar?
B vitamini vücudun ihtiyaç duyduğu önemli bir vitamin türüdür. Eksikliğinde hem bedensel hem de ruhsal problemlere yol açar. Peki B vitamini hangi besinlerde bulunur? Eksikliği nelere yol açar?
GÜNDEM 02.02.2021, 12:05
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 vitamini olacak şekilde toplamda 8 temel B vitamin çeşidi vardır.
B vitamin çeşitlerinden herhangi birinin eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
B1 vitamini vücutta pek çok önemli görevi olan 8 temel B vitaminlerinden biridir ve suda çözünen bir vitamindir.
B1 vitamini, besinlerin enerjiye dönüştürülmesini sağlar. Kas, kalp, beyin ve sinir sisteminin çalışmasında önemli etkisi bulunur.
Yiyecekleri hazırlama aşamasında fazladan pişirme, kaynatma ve ısıtma yöntemleri B1 vitamininin alınmasını engeller.
Hayvansal kaynaklı B1 vitamini kırmızı et, balık, karaciğer ve yürek gibi bazı sakatatlar da bulunur.
Tahıllar, mısır, arpa, pirinç, mercimek, nohut, yoğurt gibi süt ürünleri B1 vitamini açısından zengin gıdalardandır.
Ispanak, havuç, patlıcan, enginar, karnabahar gibi sebzeler ve fındık, fıstık, ceviz, badem, yer fıstığı, kestane gibi kabuklu kuruyemişlerde de B1 vitaminine rastlanır.
B vitamin çeşitlerinden herhangi birinin eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
B1 vitamini vücutta pek çok önemli görevi olan 8 temel B vitaminlerinden biridir ve suda çözünen bir vitamindir.
B1 vitamini, besinlerin enerjiye dönüştürülmesini sağlar. Kas, kalp, beyin ve sinir sisteminin çalışmasında önemli etkisi bulunur.
Yiyecekleri hazırlama aşamasında fazladan pişirme, kaynatma ve ısıtma yöntemleri B1 vitamininin alınmasını engeller.
Hayvansal kaynaklı B1 vitamini kırmızı et, balık, karaciğer ve yürek gibi bazı sakatatlar da bulunur.
Tahıllar, mısır, arpa, pirinç, mercimek, nohut, yoğurt gibi süt ürünleri B1 vitamini açısından zengin gıdalardandır.
Ispanak, havuç, patlıcan, enginar, karnabahar gibi sebzeler ve fındık, fıstık, ceviz, badem, yer fıstığı, kestane gibi kabuklu kuruyemişlerde de B1 vitaminine rastlanır.
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