“Azmettirici” sıfatıyla bütün eylemlerden suçlanıyorlar

Önceki gün gözaltı kararı verilen şüpheliler ile tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, “azmettirici” sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Kobani soruşturması kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, “azmettirici” sıfatıyla “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” gerektiren birçok eylemle suçlanıyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Suriye’deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ’ın, Kobani’ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014’te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu. Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır’ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başladı. Terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç ise kullanılamaz hale getirildi. Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ardından olayların failleri yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda terör estirenleri azmettirenlere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda 35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplayan savcılık, 25 Eylül’de operasyon için düğmeye bastı ve Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna’nın da aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerinde yakalandı.



Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK’nın sözde dağ kadrosundan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor. Ayrıca olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, dönemin MYK üyelerinden Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında ise fezleke düzenleneceği bildirildi.



Gözaltı kararı verilen şüpheliler ile tutuklu bulunan Demirtaş ve Yüksekdağ, “azmettirici” sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor. Bu kapsamda şüpheliler, birer kez “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, 37’şer kez “nitelikli adam öldürme”, 29’ar kez “öldürmeye teşebbüs,” 3 bin 777’şer kez “mala zarar verme”, 25’er kez “alıkoyma”, 395’er kez “ hırsızlık”, 15’er kez “yağma”, 308’er kez “iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali”, 13’er kez “Türk bayrağını yakma”, 7’şer kez “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet” ile suçlanıyor. Türk Ceza Kanunu’na göre söz konusu suçlardan “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ile “nitelikli adam öldürme” suçları işleyenler için “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” uygulanıyor.

