Azil yargılaması başlıyor! Trump: Siyasi tiyatro...

Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler eski Başkan Donald Trump'ın azil yargılamasında.

Kanlı Kongre baskını öncesinde destekçilerini "isyana teşvik etmekle" suçlanan Trump'ın Senato'daki yargılaması bugün başlıyor.

Duruşma öncesi Trump'ın avukatları yargılamayı "siyasi tiyatro" olarak niteledi.

Demokratlar Kongre baskınından Trump'ın sorumlu olduğunu öne sürerken, avukatlar isyancıların kendi başlarına hareket ettiği yönünde savunma yapacak.



Avukatlar, ayrıca görev süresi dolduğu için Senato’nun Trump’ı yargılama yetkisine sahip olmadığı görüşünü savunuyor.

Demokratlarsa 1876'da azil duruşmasından birkaç saat önce istifa eden "Savaş Bakanı" William Belknap'ı örnek göstererek, yargılamanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Trump'ın avukatlarının savunma tezlerinden biri de, FBI'ın baskının günler öncesinden planlandığını doğrulaması. Avukatlar ayrıca Trump'ın baskın öncesi destekçilerine yaptığı konuşmada kullandığı "savaşmak" kelimesinin de mecazi anlamda kullanıldığını iddia ediyor.



Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecine dair detaylar da ortaya çıktı.

Kongre üyeleri, bugün, yargılamanın anayasaya uygun olup olmadığı konusunu 4 saat boyunca tartışacak. Yarınsa iddia makamı argümanlarını sunacak.

Günde en fazla 8 saat olmak üzere savunma ve iddia makamlarına 16'şar saat süre tanınması planlanıyor. Senatörlere de bu süre sonunda soru sormak için ekstra zaman verilecek.



Trump ekibinin talebi üzerine Cuma akşamı soruşturmaya ara verilecek. Yargılama Pazar günü devam edecek. Bu da azil yargılamasında son oylamanın önümüzdeki haftaya kadar gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

Eski Başkan'ın azledilmesi için, yapılacak oylamada 100 senatörden 67'sinin Trump'ı suçlu bulması gerekiyor.

Senato'daki koltuk dağılımı ve siyasi uzmanların görüşlerine göre Trump'ın oylama sonucunda aklanması bekleniyor.

Ancak oylamada Trump suçlu bulunursa, Demokratlar, Trump'ın bir daha başkan adayı olamaması için ayrı bir oylama daha yapmayı planlıyor.

