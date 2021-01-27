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Azeri denizci Farman İsmaılov'un cenazesi ülkesine gönderildi
Nijerya açıklarında Türk gemisine korsanlar tarafından yapılan baskın sonrasında hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemici Farman İsmaılov'un cenazesi İstanbul'a geldi.
GÜNDEM 27.01.2021, 08:05
Gine körfezi açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan geminin korsanlar tarafından kaçırılması sırasında hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemici Farman Ismaılov’un cenazesi İstanbul aktarmalı olarak ülkesine gönderildi.
Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış 15 personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti. Farman Ismaılov’un cenazesi Gabon’un başkenti Libreville’den havalanan Türk Hava Yolları’na ait uçakla bu sabaha karşı saat 04.30’da İstanbul Havalimanı’na getirildi. Farman Ismaılov’un cenazesi Bakü’ye gidecek TK332 sefer sayılı THY uçağına nakledildi. Ismaılov’un cenazesini taşıyan uçak, Azerbaycan’a gitmek üzere saat 07.25’te havalandı.
Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış 15 personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti. Farman Ismaılov’un cenazesi Gabon’un başkenti Libreville’den havalanan Türk Hava Yolları’na ait uçakla bu sabaha karşı saat 04.30’da İstanbul Havalimanı’na getirildi. Farman Ismaılov’un cenazesi Bakü’ye gidecek TK332 sefer sayılı THY uçağına nakledildi. Ismaılov’un cenazesini taşıyan uçak, Azerbaycan’a gitmek üzere saat 07.25’te havalandı.
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