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Azerbaycanlılar Karabağ’a dönmeyi bekliyor

Ermenistan, uzun yıllardır işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından çekilmeye başladı.

GÜNDEM 01.12.2020, 07:30
Azerbaycanlılar Karabağ’a dönmeyi bekliyor
Dün verilen sürenin dolmasının ardından Laçin’den çekilecek olan Ermeniler, çekildikleri bölgeleri yakıp yıkarken Azerbaycanlılar da Karabağ’a dönecekleri günün hasretini çekiyor.
Millî Gazete’ye konuşan Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Farid Şhahbazlı, “27 Eylül’de Ermenistan’ın provokasyonlarına karşı Azerbaycan haklı davasını savundu.  Şimdi halkımız sabırsızlıkla Karabağ’a dönmeyi bekliyor” dedi.
Azerbaycan, 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Kelbecer kentini geçen gün teslim aldı. Azerbaycan topraklarını belirlenen takvimde teslim etmeyen Ermeniler, işgal ettikleri topraklardan ayrılırken bölgeyi talan etti. Kelbecer’i ateşe veren, yerleşim yerlerini yıkan Ermenilerin, Laçin’i de 1 Aralık’ta teslim edecek. Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Farid Şhahbazlı, gazetemize konuşarak Ermenistan’ın çekilme planlarını anlattı.

Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Farid Şhahbazlı, “27 Eylül’de Ermenistan’ın provokasyonlarına karşı Azerbaycan taarruz başlattı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri çok kısa sürede büyük başarı elde etti. İşgal altındaki topraklarımızı geri kazandı. Şuşa’nın işgalden kurtarılmasından sonra Ermenistan savaşı kaybettiğini anladı. Ermenistan’ın kullanacak tankı, silahı, radar sistemi de kalmadığı için mecburen ateşkes imzaladı. Azerbaycan’ın ilk talebi Ermenistan’ın işgal ettiği diğer bölgelerden çıkmasıydı. Bu da kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Şhahbazlı, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Ermenistan, 1 Aralık’ta coğrafi önemi çok fazla olan Laçin’i teslim edecek. Burada demir yolu hattı, karayolları, devlet daireleri, hizmet binaları yapılacak. Bölgenin ekonomik olarak kalkındırılması için birçok proje başlatılıyor. En önemlisi de Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bir karayolu açılmasıdır. Bu karayolu hem Azerbaycan hem Türkiye için çok önemli bir proje. Türkiye, önemli bir faktör olarak bölgede yer alıyor. Çok aktif şekilde olaylara müdahil oldu ve Azerbaycan’ın haklı davasını savundu. Türkiye, siyasi ve manevi olarak destek veriyordu artık fiziki destek de verecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, gözlem noktalarında yer alacak. Halkımız sabırsızlıkla Karabağ’a dönmeyi bekliyor.”
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