Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Ermeni operacı öldü

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor.



Bölgedeki çatışmalar hız kesmeden devam ederken Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için cephe hattına giden Ermeni asıllı operacı Kevork Hadjian'ın 7 Ekim'de çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Öldürülen Ermeni asıllı operacının ordu için yazdığı ve faşist söylemlerin olduğu birçok eseri bulunuyor.

