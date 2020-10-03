Azerbaycan'In kadınları da tarih yazıyor!
Azerbaycan'daki seferberlik ilanından sonra sadece erkekler değil kadınlar da gönüllü olarak orduya katılmak için başvuruyor.
GÜNDEM 03.10.2020, 12:32
Uğrunda ölmeye neçe oğlun var diyor Şemistan Elizamanlı. Seferberlik ilanından sonra harekete geçenler sadece erkekler değil. Azerbaycan'ın kahraman kadınları da orduya katılmak için gönüllü. Aralarında Karabağ işgaline tanıklık etmiş hemşireler de var.
Azerbaycan'daki seferberlik ilanından sonra sadece erkekler değil kadınlar da gönüllü olarak orduya katılmak için başvuruyor.
Aralarında 1990'lı yıllardaki savaşta hemşirelik yapanlar da var. O günlerin acı hatıraları unutulmuş değil.
Karabağ'ın işgal edildiği günler yüreklerinde derin izler bırakmış.
Cepheden gelecek haberleri merakla bekliyorlar. Her daim göreve hazır olduklarını söyleyerek.Son Güncelleme: 3
Azerbaycan'daki seferberlik ilanından sonra sadece erkekler değil kadınlar da gönüllü olarak orduya katılmak için başvuruyor.
Aralarında 1990'lı yıllardaki savaşta hemşirelik yapanlar da var. O günlerin acı hatıraları unutulmuş değil.
Karabağ'ın işgal edildiği günler yüreklerinde derin izler bırakmış.
Cepheden gelecek haberleri merakla bekliyorlar. Her daim göreve hazır olduklarını söyleyerek.Son Güncelleme: 3
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