Azerbaycan'ın düşürdüğü İHA'da terör örgütü PKK şüphesi

Azerbaycan, özel yöntemlerle indirilen Ermenistan Ordusuna ait "BZEZ" tipi İHA'nın fotoğraflarını paylaştı. paylaşılan fotoğraflarda, 'drone'a monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.



Azerbaycan'ın düşürdüğü 'drone'un fotoğraflarını paylaşarak çok çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Ağar "Azerbaycan askerlerinin bugün Cebrail cephesinde düşürdüğü BOMBALI İHA. İçine tahrip kalıbı döşemişler. Bunları ilk DEAŞ'da görmüştük. Sonra YPG/PKK'da. Şimdi de Ermenistan ordusunda. Şüphem odur ki, bu imalat YPG/PKK kokuyor. Onların mallara çok benziyor çünkü!" açıklamasını yaptı.



