Azerbaycan'dan Sinovac aşısı açıklaması: Türkiye'ye güvenerek...

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, Azerbaycan'ın aldığı yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşılarının Türkiye'de test edildikten sonra ülkeye getirildiğini belirterek, Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarının da kendileri için ulaşılabilir olduğunu, bu araştırmaların sonucuna güvenerek bu yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye gibi Sinovac aşısını tercih eden Azerbaycan da aşılama sürecine dün başladı.

Süreci yürüten kurum olan TABİB'in Yönetim Kurulu Başkanı Bayramlı, ülkede aşılamanın nasıl yapılacağını AA muhabirine anlattı.

Salgının başladığı ilk günlerden Türkiye Sağlık Bakanlığı ile çok yakın iş birliği içinde bulunduklarını belirten Bayramlı, hem salgınla mücadele için atılan adımlar hem de aşı konusunda Türk bilim adamları ile istişareli hareket ettiklerini kaydetti.

Bayramlı, "Biz de Türkiye ile aynı aşıyı almaya karar verdik. Sinovac şirketi ile 2 milyon vatandaşımız için 4 milyon doz aşı alımı konusunda anlaşma imzaladık. Aşıların ilk partisi ülkemize geldi. Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmaları da bizim için ulaşılabilir oldu. Bu araştırmaların sonucuna güvenerek bu yola çıktık." dedi.

Aşıların testi konusunda da Türkiye'den destek aldıklarını dile getiren Bayramlı, "Ülkemize dahil olan aşı partileri her seferinde kardeş ülkemizin Sağlık Bakanlığının İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında test edildikten sonra bize gönderilecek. İlk partinin testleri Türkiye'de yapıldı, aşılamaya uygun bulundu." bilgisini verdi.

