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Azerbaycan'dan Rusya açıklaması! "Ermenistan yabancı terörist getirdi"
Azerbaycan, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmaya Suriye ve Libya'dan paralı askerlerin taşındığına yönelik iddiası hakkında açıklama yaptı.
GÜNDEM 01.10.2020, 01:56
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermenistan'ın yabancı teröristler ve paralı askerler getirdiğini açıkladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan çatışma bölgesine yabancı terörist grupların getirilmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi’nin çatışma bölgesine yabancı paralı askerlerin getirilmesine ilişkin açıklamasına cevaben, Ermenistan tarafından bu tür araçların yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdiğimizi belirtmek isteriz" denildi.
Açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın ve Azerbaycan’ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, "Ermenistan’ın işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları ’gönüllü gruplar’ adı altında Azerbaycan’a yönelik saldırılarda kullanması, terörizmin Ermenistan’ın devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan çatışma bölgesine yabancı terörist grupların getirilmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi’nin çatışma bölgesine yabancı paralı askerlerin getirilmesine ilişkin açıklamasına cevaben, Ermenistan tarafından bu tür araçların yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdiğimizi belirtmek isteriz" denildi.
Açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın ve Azerbaycan’ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, "Ermenistan’ın işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları ’gönüllü gruplar’ adı altında Azerbaycan’a yönelik saldırılarda kullanması, terörizmin Ermenistan’ın devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.
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