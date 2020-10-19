Azerbaycan'dan Ermenistan'a 500 bin dolarlık darbe

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi. İşgalden kurtarılan Sugovuşan köyünde Ermenistan ordusuna ait 500 bin dolar (3 milyon 948 bin TL) değerinde askeri araç ve mühimmatı ele geçirdiği öğrenildi.

Azerbaycan ordusu yetkilileri ele geçirilen mühimmatların değerinin 500 bin dolar (3 milyon 948 TL) olduğunu açıkladı. İlerleyiş karşısında Ermenistan askerleri bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bıraktığı ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.



Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan işgalci Ermenistan ordusu sivileri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, sivillerin üzerine saldırılarının 23’inci günde de devam etti.



Ermenistan ordusu, Terter kentindeki sivillere dün geceden itibaren 180’e yakın top mermisi atışı yaptı. Ayrıca Ermenistan ordusu Terter kenti Karakoyunlu köyündeki pamuk fabrikasına da saldırdı. Gerçekleştirilen saldırıda, pamuk fabrikaları kullanılamaz hale gelirken fabrikanın durumunu görüntülemeye çalışan Türk gazeteciler de Ermenistan ordusu tarafından hedef alındı. Fabrikanın 8 hektarlık bahçesine düşen bir top mermisinden, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de son anda kurtuldu. Bombalama anı DHA tarafından görüntülendi.

