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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan flaş Ermenistan açıklaması
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları geldi. "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor
GÜNDEM 05.10.2020, 22:05
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şöyle denildi:
Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor.
Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor.
Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar.
Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor.
Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor.
Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar.
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