Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan flaş Ermenistan açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor.

Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor.

Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar.

