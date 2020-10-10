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Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı! Böyle imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.
GÜNDEM 10.10.2020, 20:42
Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı pozisyonunda bulunan Ermenistan’a ait uçaksavar füze sistemlerinin yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, imha edilen füze sistemlerine ait görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.
Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.
İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.
Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.
İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.
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