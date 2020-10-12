Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan, insani ateşkese uyuyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın ateşkesi ihlal ettiği yönündeki iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, "Azerbaycan ordusunun Hadrut'a girmek için askeri yığınak yaptığına ilişkin iddialar ve şiddetli çatışmaların yaşandığına dair yayılan bilgiler Ermenistan tarafının dezenformasyonudur. Hadrut, birkaç gün önce Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ateşkese uyuyor ve aktif savaş faaliyeti yürütmüyor." ifadeleri yer aldı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

