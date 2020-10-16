Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
GÜNDEM 16.10.2020, 18:32
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
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