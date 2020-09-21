Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
GÜNDEM 21.09.2020, 11:28
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi.
Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi.
Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.
Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi.
Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.
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