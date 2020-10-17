Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
GÜNDEM 17.10.2020, 14:53
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait SU-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtilmişti.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedilmişti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait SU-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtilmişti.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedilmişti.
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