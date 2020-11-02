Azerbaycan ordusu 8 köyü daha kurtardı

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ ve çevresindeki kentleri bir bir geri alan Azerbaycan, 8 köyü daha işgal altında kurtarmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya hesabından ele geçirilen son bölgeleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Muzaffer Azerbaycan ordusu; Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır"



Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı da ele geçirilen yerleşim yeri sayısının 193 olduğunu şu paylaşımla duyurdu

00.30 ve 02.25 saatleri arasında ise Ermenistan'a ait 4 "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği açıklandı.

