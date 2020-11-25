Azerbaycan ordusu 27 yıldır sonra Kelbecer'i işgalden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu. Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiğini belirtti.

