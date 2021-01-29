Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın akıbeti belli oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, uzun süredir görevinin başında bulunmadığına ilişkin iddiaların ardından Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un görevden alındığını doğruladı. Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen Sadıkov'un, Moskova'da açık kalp ameliyatı olduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un görevinin başında olmadığını teyit etti. Sadıkov'un "ciddi sağlık sorunları olduğu" ve "Moskova'da açık kalp ameliyatı geçirdiği" bildirildi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile Azerbaycan'ın zaferi ile son bulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un görevden alındığı ve Bakü'deki son törene katılmadığı iddia edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sadıkov'un görevinden ayrıldığı doğrulandı. Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen Sadıkov'un, Moskova'da açık kalp ameliyatı olduğu belirtildi.

Necmeddin Sadıkov'un ismi daha önce Bakanlığın sitesinden kaldırılmıştı.

BİLGİ SIZDIRMA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİGeçtiğimiz ayda ortaya atılan iddialarda Sadıkov için Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı ifade edilmişti.

