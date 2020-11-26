Azerbaycan Fransa'ya nota verdi! Büyükelçi, bakanlığa çağırıldı
Azerbaycan, Fransa Senatosu'nun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınmasına yönelik kararı alması nedeniyle Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross bakanlığa çağırıldı.
GÜNDEM 26.11.2020, 21:43
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Fransa Senatosu'nun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınmasına yönelik kararı nedeniyle Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un bakanlığa çağrıldığını söyledi.
Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosu'nun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi. Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini bildirdi.
Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosu'nun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi. Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini bildirdi.
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