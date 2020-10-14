Azerbaycan Ermenistan'ın balistik füze sistemini imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef alan ve fırlatılmaya hazır hale getirilen balistik füze sistemlerinin imha edildiğini duyurdu.

Hacıyev açıklamasında, Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya balistik füze sistemlerinin yerleştirdiğini ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediğini belirtti.

Hacıyev, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Ermenistan'ın saldırılarında 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 13 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

