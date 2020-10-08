Azerbaycan Ermenistan'a büyük zayiatlar vermeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da son 24 saatte Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizat imha edildiğini belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, son 24 saatte Dağlık Karabağ cephesinin farklı yönlerinde 10 tank, 6 adet D-20 topu, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, 30 adet otomobilin imha edildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusunun çok sayıda asker kaybettiği ifade edilen açıklamada, Ermenistan ordusunun 1 ve 7. alaylarına bağlı birliklerden bir grup askerin de kaçarak mevzileri terk ettiği kaydedildi.

