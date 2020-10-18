Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının imha edildiğini açıkladı.
GÜNDEM 18.10.2020, 12:53
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu uçağın, Cebrail istikametinde Azerbaycan mevzilerine hava saldırıları düzenlemeye çalıştığı kaydedildi.
Su-25 tipi uçağın, Azerbaycan ordusuna ait hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.
Su-25 tipi uçağın, Azerbaycan ordusuna ait hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.
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