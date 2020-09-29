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Azerbaycan: Ermenistan S-300 füze sistemlerini harekete geçirdi
Albay Vagif Dergahlı, "Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 füze sistemlerinin işgal altındaki bölgelerimize doğru ilerlediği hususunda istihbarat elde ettik." dedi.
GÜNDEM 29.09.2020, 15:40
Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini Erivan'dan Azerbaycan ordusunun operasyon yürüttüğü bölgelere doğru harekete geçirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 füze sistemlerinin işgal altındaki bölgelerimize doğru ilerlediği hususunda istihbarat elde ettik. Füze sistemleri, işgal altındaki topraklarımıza girer girmez Azerbaycan ordusunca imha edilecek." ifadesini kullandı.
Dergahlı, S-300 füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından imha edilen diğer askeri ekipmanlarla aynı kaderi yaşayacağını belirterek son çatışmaların Ermenistan ordusunun "yenilmez" olduğu yönündeki iddiaların efsaneden ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 füze sistemlerinin işgal altındaki bölgelerimize doğru ilerlediği hususunda istihbarat elde ettik. Füze sistemleri, işgal altındaki topraklarımıza girer girmez Azerbaycan ordusunca imha edilecek." ifadesini kullandı.
Dergahlı, S-300 füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından imha edilen diğer askeri ekipmanlarla aynı kaderi yaşayacağını belirterek son çatışmaların Ermenistan ordusunun "yenilmez" olduğu yönündeki iddiaların efsaneden ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
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