Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait kışlayı böyle vurdu!
Topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak isteyen Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı vurma anı havadan görüntülendi.
GÜNDEM 05.11.2020, 21:36
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.
Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.
Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.
Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
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