Azerbaycan-Ermenistan krizine dair Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini, barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Kalın, "Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

