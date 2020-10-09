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Azerbaycan - Ermenistan krizinde kritik gelişme

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetiyle bugün Moskova'da buluşacağı bildirildi.

GÜNDEM 09.10.2020, 10:40
Azerbaycan - Ermenistan krizinde kritik gelişme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki tarafları, çatışmalara son vermeye çağırmış, Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, " Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve  Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer almıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları da bugün Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya davet edilmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Moskova'ya gitmeyi kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Bakü ve Ermenistan, Moskova'da görüşmeyi kabul etti, aktif hazırlıklar yolda" ifadesini kullandı. Böylece Azerbaycan ve Ermenistan yetkilileri, çatışmaların başladığı günden bu yana ilk kez ortak bir ülkede bir araya gelecek.
Rusya'nın yanı sıra ABD ve Fransa da ateşkes çağrıları yapmıştı.
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