Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürüyor
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmaların gece boyu sürdüğü bildirildi.
GÜNDEM 07.10.2020, 10:06
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu son birkaç günde elde edilen başarıları genişletmek için cephenin çeşitli yönlerinde operasyonlarına devam etti.
Cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5'inci Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.
Cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5'inci Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.
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