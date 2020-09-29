Azerbaycan duyurdu! Ermeni ordusunun alay komutanı ağır yaralandı

Azerbaycan, Ermenistan'a karşı üst üste elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahli, Ermenistan Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9’uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan'ın Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyon sonucunda ağır yaralandığını açıkladı.

