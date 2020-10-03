Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 7 köy işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardığını duyurdu.
GÜNDEM 03.10.2020, 23:13
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Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgali altındaki 7 köyü kurtardığını açıkladı. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, Azerbaycan ordusu Terter ilçesine bağlı Talış köyü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Gugaj köyleri, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü işgalden kurtardı."
"Bugün, Azerbaycan ordusu Terter ilçesine bağlı Talış köyü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Gugaj köyleri, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü işgalden kurtardı."
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