Azerbaycan 7. uçağı da düşürdü

Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Ordusu'nun saldırı için kalkan 7'nci, SU-25 savaş uçağını imha ettiğini duyurdu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan´a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan´a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu" denildi.

