Azerbaycan 28 yıl sonra Laçın'a girdi

Azerbaycan ordusunun 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Laçın iline girdiği bildirildi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşma kapsamında Ermenistan'ın Laçın'dan çıkması için verilen süre bugün doldu. Sürenin dolmasıyla Azerbaycan ordusu kente girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun Laçın'a girişine ilişkin ilk görüntüleri yayınladı.Ateşkes anlaşmasına göre Ermenistan, Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer'i 25 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etmişti.

