Azalan nüfusa karşı yapay zekalı çözüm!
Japonya’dan alınan haberlere göre, azalan doğum oranına karşı, 2021'den itibaren yapay zeka yardımıyla eş bulma projesi hayata geçirilecek.
GÜNDEM 10.12.2020, 21:34
Dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip Japonya'da yapay zekanın "eşleştirme yardımına" başvurulacak.
2021’den itibaren yapay zekayla insanlara eş bulmalarını sağlayacak proje başlatan ya da yürüten yerel idarelere toplamda 2 milyar yen (19 milyon dolar) sübvanse desteği sağlanacak.
Konuyla ilgili konuşan hükümet yetkilisi, "Yapay zeka projelerine yönelik yerel idarelere mali destek planlıyoruz. Bu destekle ülkenin doğum oranındaki düşüş tersine dönebilir." ifadesini kullandı.
Japonya’da yenidoğan sayısı geçen yıl 865 binin altına düşerken, 127 milyon civarında seyreden nüfusun 21. yüzyıl sona ermeden yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.
2021’den itibaren yapay zekayla insanlara eş bulmalarını sağlayacak proje başlatan ya da yürüten yerel idarelere toplamda 2 milyar yen (19 milyon dolar) sübvanse desteği sağlanacak.
Konuyla ilgili konuşan hükümet yetkilisi, "Yapay zeka projelerine yönelik yerel idarelere mali destek planlıyoruz. Bu destekle ülkenin doğum oranındaki düşüş tersine dönebilir." ifadesini kullandı.
Japonya’da yenidoğan sayısı geçen yıl 865 binin altına düşerken, 127 milyon civarında seyreden nüfusun 21. yüzyıl sona ermeden yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 10 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Trabzonspor
|11
|13
|13. Antalyaspor
|11
|13
|14. Rizespor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü