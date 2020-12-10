Azalan nüfusa karşı yapay zekalı çözüm!

Dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip Japonya'da yapay zekanın "eşleştirme yardımına" başvurulacak.

2021’den itibaren yapay zekayla insanlara eş bulmalarını sağlayacak proje başlatan ya da yürüten yerel idarelere toplamda 2 milyar yen (19 milyon dolar) sübvanse desteği sağlanacak.

Konuyla ilgili konuşan hükümet yetkilisi, "Yapay zeka projelerine yönelik yerel idarelere mali destek planlıyoruz. Bu destekle ülkenin doğum oranındaki düşüş tersine dönebilir." ifadesini kullandı.

Japonya’da yenidoğan sayısı geçen yıl 865 binin altına düşerken, 127 milyon civarında seyreden nüfusun 21. yüzyıl sona ermeden yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.

