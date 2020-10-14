Ayvalık'ta zeytin yağı fabrikasında yangın çıktı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki zeytin yağı fabrikasının bahçesindeki paletlerde yangın çıktı.
GÜNDEM 14.10.2020, 19:01
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'ndeki bir zeytin yağı fabrikasının bahçesindeki zeytin yağı paketlerinin bulunduğu paletlerden alevler yükseldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nedeni araştırılan yangının, fabrikaya sıçramaması için müdahaleler sürüyor.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nedeni araştırılan yangının, fabrikaya sıçramaması için müdahaleler sürüyor.
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